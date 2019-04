Quando a bola rolar no próximo domingo (14), às 16h, no Mineirão, na primeira partida decisiva do Campeonato Mineiro, entre Cruzeiro e Atlético, Mano Menezes estará encarando o sexto treinador diferente no comando atleticano em um clássico desde que iniciou a sua segunda passagem pela Toca II, em 31 de julho de 2016. O Galo será comandado interinamente por Rodrigo Santana.

Treinador mais longevo das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Mano Menezes disputou o primeiro clássico contra o Atlético, após o retorno ao Cruzeiro, em 18 de setembro de 2016, com o rival sendo comandado por Marcelo Oliveira.

Em 2017, teve Roger Machado pela frente em cinco oportunidades, e Oswaldo de Oliveira em outra. Só não duelou com Rogério Micale, que treinou o Galo entre os dois.

No ano passado, foram cinco clássicos em que teve Thiago Larghi no banco de reservas contrário. Este ano, na fase classificatória do Campeonato Mineiro, fez a única partida contra Levir Culpi.

Histórico

A continuidade do trabalho de Mano Menezes tem rendido frutos ao Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil com o treinador e apontado como um dos melhores times do país na atual temporada.

Mas o clássico é um capítulo tão especial, que no retrospecto geral, nesta segunda passagem do treinador pela Toca da Raposa II, o Cruzeiro mais perdeu que ganhou do Atlético.

Foram 13 clássicos, com quatro vitórias cruzeirenses, sendo três delas no Campeonato Mineiro e outra na Primeira Liga, quatro empates e cinco vitórias atleticanas, duas no Estadual e três no Brasileirão, competição em que Mano Menezes nunca venceu um clássico. E nesta conta pode ser considerada inclusive sua primeira passagem pela Raposa.

Em 13 de setembro de 2015, logo no início do seu primeiro trabalho no Cruzeiro, que durou pouco mais de três meses, ele empatou por 1 a 1 com o Atlético, que tinha Levir Culpi no comando, pela Série A, num jogo marcado pelo pênalti cobrado por Willian e defendido por Victor aos 43 minutos da etapa final.

É a terceira decisão de Campeonato Mineiro de Mano Menezes contra o Atlético. Ele perdeu o título em 2017, para Roger Machado, e levantou a taça no ano passado, contra Thiago Larghi.

Os números mostram que apesar do momento diferente dos dois times na temporada, quando Atlético e Cruzeiro entram em campo, o favoritismo fica de fora.