“Não tenho problema em pôr o Thiago Neves no time. Mas sim em quem vou tirar”, observou o técnico Mano Menezes, em tom de brincadeira, após a goleada de 5 a 0 sobre a Patrocinense, neste sábado (23), resultado que classificou o Cruzeiro para as semifinais do Campeonato Mineiro.

Apesar das brincadeiras, o tema virá à tona nos próximos jogos da equipe celeste, após o desempenho mostrado em campo, em que se destacou a movimentação no ataque com Robinho, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Fred. A princípio, Neves não teria lugar neste time titular.

De acordo com Menezes, a questão “será resolvida como todos os assuntos aqui”, destacando a confiança dos jogadores no trabalho feito pela comissão técnica. “Mais do que escolhas, o importante é poder ter jogadores que deixem o nível da equipe cair. No ano passado, sofremos um pouco com isso”, observou.

Em relação à classificação e à goleada, o treinador se disse “muito contente com o que viu, com que a equipe produziu, com o placar, que não é muito comum neste momento de disputa, e com o comportamento dos jogadores para construir a vitória, entendendo que jogo estava sendo jogado, independentemente do adversário”. Para ele, o comportamento foi de uma equipe vencedora.