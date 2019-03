Quando a bola rolar às 19h no modesto Estádio Tomás Ducó (El Palácio), em Buenos Aires para Huracán x Cruzeiro, Mano Menezes terá a chance de escrever uma história inédita em sua trajetória e um feito igualmente sem precedentes na história da Raposa.

Se será apenas o primeiro de possíveis 14 jogos caso seus comandados avancem todas as fases da Copa Libertadores, um tricampeonato conquistado em novembro na final única prevista para o Estádio Nacional de Santiago não apenas seria a cereja do bolo de um currículo vitorioso. O primeiro título internacional numa trajetória que o levou à Seleção Brasileira e que ficou no quase em 2007 pelo Grêmio (vice-campeão).

Mais do que isso, o gaúcho de Passo do Sobrado se isolaria como o técnico com maior número de títulos nacionais e internacionais da quase centenária história celeste. Atualmente, seu retrospecto conta com as duas Copas do Brasil consecutivas, o que o deixa empatado com Vanderlei Luxemburgo (Brasileiro e Copa do Brasil na inesquecível campanha da Tríplice Coroa de 2003) e Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro em 2013/2014.

Mais um motivo para buscar com motivação redobrada uma taça que não ganha o escudo estrelado desde 1997, ainda pelas mãos de Paulo Autuori – Zezé Moreira comandou o esquadrão celeste na conquista pioneira de 1976. A tentativa do ano passado esbarrou no polêmico duelo com o Boca Juniors que, mais tarde, perderia a decisão para o tradicional rival River Plate – confronto que, por segurança, precisou ser encerrado no Santiago Bernabeu, em Madri.

A base daquele grupo não só foi mantida como qualificada, com as chegadas do volante Jádson, do lateral direito colombiano Orejuela, dos meias Marquinhos Gabriel e, especialmente, Rodriguinho, capaz de aumentar o número de opções ofensivas para o comandante celeste. Que hoje não contará com força máxima, mas tem todas as possibilidades de trazer na bagagem um resultado que deixe o sonho e as marcas mais próximos.