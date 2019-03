O baixo desempenho do time neste início de temporada associado ao grande número de lesões musculares fazem com que o técnico Mano Menezes aposte ainda mais no mistério no processo de definição do seu time para a partida de estreia na Copa Libertadores, na próxima quinta-feira (7), diante do Huracán, da Argentina, às 19h, no Estádio El Palacio, em Buenos Aires.

O treino da manhã desta segunda-feira (4), na Toca da Raposa II, foi totalmente fechado à imprensa, que não teve a chance de acompanhar nem o aquecimento dos jogadores cruzeirenses.

Essa estratégia já foi usada outras vezes por Mano Menezes nessa sua longa passagem pelo Cruzeiro, mas sempre em momentos decisivos. De toda forma, a preocupação do treinador faz sentido por dois motivos.

O principal deles a experiência vivida no ano passado, quando um início ruim na fase de grupos colocou em risco a classificação às oitavas de final e jogou sobre o time uma pressão desnecessária.

Nas três primeiras partidas do Grupo E, o Cruzeiro somou apenas dois pontos e precisou de um returno perfeito para garantir a primeira colocação da chave.

O segundo motivo de Mano é o desempenho preocupante do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Apesar de usar força máxima na competição, é o terceiro colocado e vem de dois empates consecutivos, contra América (0 a 0) e URT (1 a 1).

Apesar do mistério, as dúvidas de Mano Menezes para definir o time que encara o Huracán são duas. Uma de ordem técnica, na zaga, onde Dedé, suspenso, não poderá atuar.

Seu substituto natural seria Murilo, mas o jogador faz um início de temporada muito ruim, com falhas consecutivas, as últimas delas no empate diante da URT, no último jogo da equipe na temporada. A outra opção para formar dupla com Léo é Fabrício Bruno, que no ano passado estava emprestado à Chapecoense e retornou à Toca da Raposa II com a ida de Manoel para o Corinthians.

MEIA ESQUERDA

O meia que vai atuar pelo lado esquerdo do ataque cruzeirense é a outra dúvida de Mano Menezes, mas neste caso ela é por lesão. Marquinhos Gabriel, o preferido do treinador, sentiu um problema muscular diante da URT e vinha fazendo tratamento. O jogador participou das últimas atividades e deve ser o escolhido. Se não tiver condições de começar a partida, Rafinha deve ficar com a sua vaga. Renato Kayser é outra opção.

O Cruzeiro viaja na noite de terça-feira para Buenos Aires, em voo fretado, para encarar o Huracán. O time de Mano Menezes deve ser: Fábio; Edílson, Léo, Murilo (Fabrício Bruno) e Egídio; Henrique e Lucas Romero; Robinho, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel (Rafinha); Fred.