O Cruzeiro venceu o América por 3 a 2, nesse domingo (31), no Independência, e no jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, e ampliou a vantagem na disputa por uma vaga na decisão do Estadual.

O triunfo no Horto fez com que o time estrelado chegue ao jogo de volta, no sábado, no Mineirão, podendo perder até por um gol de diferença, que ainda sim se garante na final do torneio.

Após a vitória no clássico, o técnico Mano Menezes destacou o desempenho do time estrelado no confronto, fazendo questão de também elogiar os méritos do adversário, que pôs fim a uma sequência da Raposa de seis jogos sem sofrer gols.

“Saio daqui satisfeito. A gente tem que entender que as vezes o adversário também faz gols. Nós não estávamos acostumados, fazia seis jogos que não tomávamos gols. Tem que reconhecer o mérito do adversário. Talvez, acompanhado de pequenas falhas nossas, mas se você não falha - eles também falharam, quando recuperamos uma bola e fizemos um gol importante -, o futebol é assim. Eu saio satisfeito, nós fizemos um primeiro jogo fora de casa contra um adversário forte que é o América, que fez uma campanha muita próxima a nossa na fase de classificação, e a gente veio aqui e fez um jogo como o Cruzeiro está acostumado a jogar. Ambicionou a vitória, fez gols para construí-la, e a isso que me deixa satisfeito hoje”.

Libertadores

Antes da segunda partida da semi do Mineiro, a equipe celeste tem mais um desafio pela Copa Libertadores.

Líder do grupo B com seis pontos, em dois jogos, a Raposa vai ao Equador, enfrentar o Emelec, na próxima quarta-feira, às 21h30, em Guayaquil.

Em meio a essa série de partidas pelas duas competições, o comandante celeste analisou o confronto com o time equatoriano.

“Tem jogo para todos os gostos. De três em três dias. Vamos pensar agora, depois de vitória de hoje, no Emelec. Temos uma situação muito boa na Libertadores, mas sabemos que não podemos descuidar, será um jogo muito duro lá. Sempre foi difícil jogar contra eles lá, e temos que continuar nossa importante caminhada. Temos boa condição adiantada, mas temos que aproveitar o momento, aproveitar que a pressão é maior do outro lado e fazer um bom jogo lá. Disputar muito, competir muito, que são características da Libertadores como um todo. É um time muito forte fisicamente, os equatorianos têm muita força física e vão exigir muito da nossa equipe nesse aspecto. Nós vamos ter que entender rápido o jogo e apresentar soluções. A equipe tem conseguido fazer isso, como fez contra o Huracán, fora de casa, e agora vamos tentar fazer contra o Emelec”.