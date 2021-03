O técnico Felipe Conceição recebeu uma má notícia nesta terça-feira (9). Por conta de desgaste muscular, o zagueiro Manoel foi vetado pelo departamento médico do Cruzeiro para a estreia do time na Copa do Brasil, na quinta (11), às 19h15, no estádio Canarinho, contra o São Raimundo (RR), em Boa Vista.

Manoel é um dos principais jogadores do elenco da Raposa. Ele esteve em campo nos três jogos que os celestes disputaram no Mineiro, até agora, e anotou um dos três gols da equipe na competição.

Por outro lado, Conceição pode promover a estreia de Eduardo Brock.

Apresentado no último dia 26, na Toca II, Brock veio do Ceará como um dos reforços da Raposa para 2021.

"Desde que cheguei aqui, se comprova que um clube desses não pode estar numa Série B. Tem que voltar o mais rápido possível para a elite", disse o ex-zagueiro do Vovô, à época.