Titulares do técnico Felipe Conceição no início do Campeonato Mineiro, o zagueiro Manoel e o volante Matheus Neris dificilmente terão condições de participar do clássico contra o América, neste domingo (21), às 16h, no Independência, pela 5ª rodada do torneio.

Os dois jogadores iniciaram o processo de transição do departamento médico para a preparação física no início da semana, mas ainda não participam normalmente das atividades com o restante do elenco.

Tal situação faz com que seja improvável que sejam relacionados pela comissão técnica para o duelo com o Coelho.

O defensor desfalcou a Raposa nos dois últimos jogos, em razão de um desconforto muscular.

Já Neris teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita, após ter disputado os dois primeiros jogos do campeonato.

Com a provável ausência da dupla, a tendência é de que Eduardo Brock volte a formar a dupla de zaga com Ramon, e que o jovem Adriano novamente seja escolhido para exercer a função de primeiro volante.

A última atividade da equipe celeste antes do clássico será manhã deste sábado, na Toca da Raposa II.

Com sete pontos, na quarta colocação, o time estrelado busca o triunfo no Independência para ultrapassar o América, vice-lider, com nove pontos, e subir na classificação da competição.