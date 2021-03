Autor do gol que abriu o caminho para a vitória sobre a URT, por 2 a 0, neste sábado (6), o zagueiro Manoel festejou o resultado com uma ponta de desabafo em seu discurso após a partida.

“Precisamos de tranquilidade. Um trabalho novo, diferente do que estávamos fazendo. Precisamos de respaldo, mais paciência da torcida. E essa vitória dá tranquilidade para trabalhar nesta semana", declarou ao Premiere.

Ele ressaltou ainda que o Cruzeiro “carrega uma pressão muito grande”, mas que o “trabalho está sendo bem feito” e que o time vai em busca de novas vitórias. “A gente criou nas outras partidas, porém estávamos com o peso de ganhar. Ganhamos hoje, jogando bem e criando várias oportunidades”, disse.

Contrato

O vínculo do zagueiro com o Cruzeiro vai até o meio do ano, e Manoel deixou claro que quer permanecer na Toca. “Procuro jogar e me doar ao máximo ao Cruzeiro. Sou muito feliz. Meu empresário vai resolver isso. E eu vou procurar ajudar o Cruzeiro”, afirmou.