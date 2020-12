Apesar da derrota para a Ponte Preta, Manoel atingiu marcas importantes com a camisa do Cruzeiro na noite desta terça-feira (22). O gol anotado aos 9 minutos do primeiro tempo foi o quinto dele na competição, igualando a Sóbis no topo da artilharia da Raposa no torneio.

Além disso, passa a figurar entre os dez zagueiros que mais balançaram as redes pelo clube celeste. Com 12 gols, ele ultrapassou Leo Silva (11) e agora divide o nono lugar com Marcelo Batatais. Cada um deles possui um tento a menos que Edu Dracena, o oitavo colocado no ranking (confira o top 10 mais abaixo).

Com 171 partidas disputadas pelo Cruzeiro, Manoel conquistou o Brasileirão de 2014, as Copas do Brasil de 2017 e 2018 e o Mineiro de 2018, pelo time celeste. Mas nesta Série B, a situação da equipe é periclitante.

Confira o top 10 dos zagueiros artilheiros do Cruzeiro

1-Geraldão: 30 gols

2-Cris: 25 gols

3-Léo: 22 gols

4-Bruno Rodrigo: 17 gols

5-Luisão: 15 gols

5-Adilson Batista: 15 gols

5-Dedé: 15 gols

8-Edu Dracena: 13 gols

9-Marcelo Batatais: 12 gols

9-Manoel: 12 gols