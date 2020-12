O "Manto do Bem". Assim pode ser traduzida a camisa do Atlético desenhada pelo torcedor Flávio Markiewicz, que foi sucesso absoluto de vendas durante a pandemia. Com mais de 100 mil exemplares adquiridos pela Massa, o clube teve nobre atitude com parte dos milhões arrecadados.

Na tarde desta quinta-feira (10), o presidente Sérgio Sette Câmara entregou ao Hospital Mário Penna, uma ambulância adquirida com parte do lucro apurado com a venda do Manto da Massa.

"Isso é muito bacana e só foi possível porque a torcida atleticana respondeu à campanha do Manto da Massa e foi através da arrecadação dessa campanha que foi possível adquirir essa ambulância e fazer a doação ao Hospital Mário Penna. Tenho certeza que será de grande utilidade", disse Câmara.

O presidente do Mário Penna, Marco Viana Leite, também falou sobre o presente. Feliz da vida e grato, ele destacou a importância do gesto do Clube.

"É extremamente importante porque vai ajudar milhares de pacientes com câncer que atendemos em todo o estado de Minas Gerais. Passam pela instituição quase mil pacientes todos os dias e essa ambulância servirá para o transporte desses pacientes, principalmente internamente, aqui dentro de Belo Horizonte. Então, vai ser de grande utilidade para todos nós", agradeceu.

Na próxima semana, o Clube também doará um Caminhão-Baú ao Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus.