No mais importante momento do América no Maracanã, o clube teve a chance de escrever a sua história. Num confronto direto contra o rebaixamento, diante do Fluminense, em 2 de dezembro de 2018, pela última rodada da Série A, o Coelho, que precisava vencer para não cair, teve um pênalti a seu favor aos 25 minutos do primeiro tempo, quando era superior em campo e a torcida tricolor já mostrava impaciência com seu time.

O batedor oficial era o centroavante Rafael Moura, mas ele não fez a cobrança. O atacante Luan assumiu a responsabilidade e perdeu. Depois, o Fluminense fez 1 a 0, venceu, escapou do descenso e provocou a queda americana.

Se tivesse vencido aquela partida, o América, pela primeira vez, evitaria a volta à Série B após um acesso, algo que nunca conseguiu em sua história na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Vitórias

As alegrias americanas no estádio foram vitórias sobre Vasco e Flamengo, em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. A primeira, em 13 de janeiro de 1974, mas válida pela edição do ano anterior, sobre os vascaínos.

No Brasileirão de 1973, o Coelho fez sua melhor campanha na competição e terminou na sétima colocação. E nessa caminhada fez 2 a 1 no Vasco, dentro do Maracanã. Os gols americanos foram de Juca Show e Cândido.

Na Copa João Havelange, que disputou como convidado, pois não conseguiu o acesso na Série B de 1999, o Coelho alcançou sua segunda vitória no estádio. E foi de virada. Em 18 de outubro de 2000 fez 2 a 1 no Flamengo. Com os dois gols marcados neste jogo, o centroavante Zé Afonso é o único americano a marcar duas vezes no Maracanã.

Números

No total, foram 14 partidas do América no Maracanã, contra América-RJ, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Além dessas duas vitórias, foram oito derrotas e quatro empates, com nove gols marcados e 23 sofridos.