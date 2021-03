Após o retorno do calendário do Campeonato Mineiro, o Atlético fará quatro partidas em um período de dez dias, sendo três delas em Belo Horizonte. Apenas para o confronto com a Caldense, em 1° de abril, haverá a necessidade de o time alvinegro viajar, para Poços de Caldas.

Depois disso, serão três compromissos na capital mineira, sendo dois clássicos. Como mandante, vai enfrentar América e Pouso Alegre, nos dias 4 e 7, respectivamente, no Mineirão. E, na condição de visitante, terá pela frente o Cruzeiro, em 11 do mesmo mês, também no Gigante da Pampulha.

Ou seja, por mais que haja essa maratona de jogos, existe a “vantagem” de três desses quatro embates serem realizados em BH.

Continuando a temporada, o Atlético terá outro desafio em casa, diante do Boa, no dia 18 – uma semana depois do clássico com o Cruzeiro.

Esses serão os jogos do Alvinegro que antecedem sua participação na Libertadores. Como o sorteio para fase de grupos acontecerá em 16 de abril, significa que na semana seguinte o Galo já deverá entrar em campo pela competição.

Treinos

Neste sábado (27), os jogadores do Atlético estiveram no CT para o sexto dia seguido de atividades, o quarto comandado por Cuca nesta semana. O volante Jair ressaltou o trabalho desempenhado visando aos próximos desafios, incluindo o começo de disputa na Copa Libertadores, um dos principais objetivos do clube na temporada.

“Semana boa para trabalhar e entender o que o Cuca quer. Início de trabalho, mas temos tudo para fazer uma boa Libertadores, que vai começar daqui a um tempo. É trabalhar e fazer tudo o que Cuca pede para a gente”, disse o meio-campista.

Confira os próximos desafios do Atlético

1/4

Caldense x Atlético - 17h30 - Ronaldão

4/4

Atlético x América - 16h - Mineirão

7/4

Atlético x Pouso Alegre - 16h - Mineirão

11/4

Cruzeiro x Atlético - 16h - Mineirão

18/4

Atlético x Boa Esporte - 16h - Mineirão