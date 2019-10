O Fluminense encerrou na manhã desta terça-feira sua preparação para o jogo contra o Cruzeiro, nesta quarta, às 21h30, no Mineirão, com um treino realizado em seu CT. Na atividade, o técnico Marcão escolheu os substitutos dos três jogadores que vão desfalcar a equipe tricolor em Belo Horizonte.



Digão, Caio Henrique e Allan não poderão jogar contra o time mineiro. O zagueiro está emprestado ao Fluminense pelo Cruzeiro e uma cláusula no contrato o impede de enfrentar o clube azul e branco. Já os outros dois titulares estão defendendo a seleção brasileira sub-23.



No lugar de Digão, Marcão decidiu escalar o zagueiro Frazan. Na lateral esquerda, Orinho será o substituto de Caio Henrique, enquanto no meio de campo a vaga de Allan vai ser ocupada por Yuri.



Sem perder no Campeonato Brasileiro há três rodadas, o Fluminense vai disputar no Mineirão um jogo fundamental na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Se vencer o time mineiro, o time tricolor poderá terminar a 24ª rodada da competição seis pontos à frente do 17º colocado (primeiro clube dentro do grupo dos quatro últimos). Para isso, precisa de uma derrota do CSA para o Internacional, em outro confronto da noite desta quarta-feira, em Maceió.



A equipe provável do Fluminense para a partida contra o Cruzeiro é a seguinte: Muriel; Gilberto, Nino, Frazan e Orinho; Yuri, Daniel e Paulo Henrique Ganso; Nenê, Yony González e João Pedro.