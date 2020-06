A manhã desta sexta-feira (5) foi marcada pela apresentação de um reforço no CT Lanna Drumond. O zagueiro Anderson, de 25 anos, assinou com o América até maio do ano que vem e foi o novo atleta anunciado pelo alviverde nesta temporada.

Natural de Lagarto (SE), o jogador foi revelado pelo Confiança-SE, onde teve boas atuações e acumulou alguns acessos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Anderson também já teve passagens por Atlético - no alvinegro, ele atuou na equipe Sub-20, de 2015 a 2016 -, Guarani, de Divinópolis, Grêmio e Bahia.

“Estou muito feliz com a oportunidade que o América depositou em mim. Só tenho a agradecer toda a confiança e garantir que darei o meu melhor para ajudar o grupo a conquistar os objetivos traçados na temporada”, afirma o zagueiro.

“Sabemos que o mundo está passando muito difícil e temos que nos preservar ao máximo possível. Mas o grupo me recebeu muito bem e só tenho a agradecer por essa recepção. É um elenco excelente de trabalhar e bastante respeitoso”, acrescenta.

Com um histórico muito positivo de acessos, o zagueiro Anderson comentou sobre o que acredita ser necessário para o Clube garantir o retorno à elite do futebol brasileiro, que é o principal objetivo do ano.

“Acredito que o principal fator para garantir o acesso é a regularidade. É uma competição muito difícil e longa. Então, se mantermos um bom desempenho nos dois turnos, teremos totais de condições de fazer um ótimo campeonato e conquistar o acesso à Série A”, opina.

Por fim, o novo contratado do América falou sobre as suas principais características e a disputa sadia de posição com os zagueiros do Clube.

“Sou um zagueiro que tem uma marcação muito boa, veloz, com bom passe e bola aérea. Acredito que será uma disputa muito boa e saudável. Fico feliz por meus companheiros estarem fazendo um bom trabalho. Vou dar o meu melhor para buscar uma condição de titular, mas sempre respeitando a todos”, finaliza.

* Com Site Oficial do América