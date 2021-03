Em 2 de fevereiro de 2005, Fábio disputava sua primeira partida pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. A vitória por 1 a 0 sobre o Sergipe, em Aracaju, pela primeira fase, aconteceu quando já carregava no currículo o título de 2000, sem jogar, pois era reserva de André.

Nesta quinta-feira (11), ele entra em campo com a camisa celeste pela 74ª vez em confrontos pela competição para encarar o São Raimundo-RR, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Canarinho, em Boa Vista, no início da caminhada cruzeirense na edição de 2021.

Fábio disputa nesta quinta-feira sua 74ª partida de Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Ele defende o clube na competição em campo desde a edição de 2005, mas em 2000 foi campeão como resrva de André

Assim como no ano passado, fruto da destruição do clube pelas últimas diretorias, o Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil com seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), entra em campo como coadjuvante, pois apesar da história no torneio está longe de integrar a lista dos favoritos.

E essa situação evidencia o “casamento” de Fábio com o Cruzeiro, pois ele foi um símbolo dos tempos de alegria, como no inédito bi em sequência de 2017 e 2018, mas já vai para segunda edição seguida integrando um time de nível técnico bem abaixo do que a Raposa está acostumada a apresentar na competição.

Números

Desde aquele 2 de fevereiro de 2005, o Cruzeiro disputou 86 dos seus 166 jogos na Copa do Brasil. Fábio esteve em campo 73 vezes (85%), ficando de fora apenas em parte das edições de 2016 e 2017, quando estava machucado e Rafael, hoje no Atlético, foi seu substituto. Das 24 participações cruzeirenses no torneio, 13 delas, considerando a de 2000, quando ele não jogou, tiveram o goleiro como atleta cruzeirense. Foram 12 como titular.

O brilho nas disputas de pênaltis em 2017 e 2018 mudaram o ídolo de patamar dentro do clube, com desempenho decisivo, como na conquista do título diante do Flamengo, ou impressionante, pois contra o Santos defendeu as três cobranças dos paulistas e a Raposa venceu por 3 a 0.

A realidade agora é bem diferente. Pensar em título é mais que sonho, mas uma boa campanha é fundamental, até pelas boas cotas pagas na Copa do Brasil. E para isso, o Cruzeiro confia como nunca no especialista Fábio.

A FICHA DO JOGO

SÃO RAIMUNDO-RR

Ricardo; Fernandinho, Edson, Vicente e André Arruda; Poroca, Feliphinho, Ygor e Rian; Ribinha e Stanley. Técnico: Beto Vieira

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Eduardo Brock, Ramon e Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa e Claudinho (Marcinho); William Pottker, Airton (Felipe Augusto) e Rafael Sobis. Técnico: Felipe Conceição

DATA: 11 de março de 2021

HORÁRIO: 19h15

ESTÁDIO: Canarinho

CIDADE: Boa Vista-RR

MOTIVO: Primeira fase da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Thiago Luis Scarascati, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira, todos de São Paulo

TRANSMISSÃO: SporTV