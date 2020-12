O volante Allan alcançou uma marca negativa na partida desta quarta-feira (16). Além da derrota do Galo para o São Paulo, por 3 a 0, o meio-campista deixou o gramado do Morumbi com uma “Tríplice Coroa” de expulsões no ano.

Trata-se do atleta do elenco alvinegro com maior número de cartões vermelhos na temporada: três ao todo, cada um em uma competição diferente.

O volante foi expulso pela primeira vez, pelo Galo, na goleada sofrida por 3 a 0 para o Unión, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, ele também desperdiçou uma penalidade.

O segundo vermelho foi mostrado na vitória em cima do Tombense, por 1 a 0, na final do Mineiro. E o mais recente, no jogo desta noite, no Morumbi.

Confira abaixo os cartões vermelhos do Atlético em 2020

Allan (Unión)

Hyoran (Afogados)

Otero (Cruzeiro)

Guilherme Arana (Villa Nova)

Alan Franco (Patrocinense)

Allan (Tombense)

Rafael (Santos)

Dylan Borrero (Ceará)

Allan (São Paulo)