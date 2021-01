Figura importante no mundo do esporte e parte da história do Atlético, o ex-dirigente Bebeto de Freitas completaria 71 anos neste sábado (16). Nascido em 1950, o carioca faleceu após apresentar um projeto do time de Futebol Americano do Galo, em 13 de março de 2018. Bebeto passou mal minutos depois de deixar a sala de imprensa e sofreu um infarto em plena Cidade do Galo.

Em 1999, sob a administração de Nélio Brant, Bebeto foi o escolhido pelo então presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Kalil, para ocupar cargo executivo no Galo, trocando o vôlei pelo futebol. Um ano antes da primeira chegada do lendário treinador da Seleção Brasileira de Vôlei, Bebeto havia vencido o Mundial da modalidade pela Itália, sendo o terceiro título seguido da 'Velha Bota'.

Ao todo, foram quatro passagens pelo clube. Após deixar o clube na segunda delas, que iniciou em 2001, ele se tornou presidente do Botafogo, clube do coração. No fim de 2008, acabou retornando ao alvinegro de Minas Gerais. A última vinda ao Atlético foi em 2018, já com Sérgio Sette Câmara na presidência.