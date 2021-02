A máxima dos dois pontos por jogo para ser campeão da Série A por pontos corridos, defendida por matemáticos desde que o Brasileirão passou a ser disputado neste formato, em 2003, segue de pé depois de 18 edições, considerando-se a atual. Isso porque a pontuação máxima que pode ser alcançada pelo vice-líder Flamengo é 76, em 38 rodadas, o que significa um aproveitamento de 66,7%. Terceiro colocado, na cola do rubro-negro carioca e a cinco pontos de distância do líder Internacional, o Atlético torce para que a marca do título fique um pouco abaixo disso.

A vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no último domingo, no Mineirão, fez com que o Atlético tomasse a terceira colocação da Série A do Campeonato Brasileiro do São Paulo

O Colorado, que tem 65 pontos, pode chegar a 80. Os flamenguistas, ganhando os cinco jogos restantes, chegam a 76. Se isso acontecer, ele terá vencido o confronto direto com o Inter, na penúltima rodada, no Maracanã, e os gaúchos poderão alcançar no máximo 77, isso vencendo quatro das cinco partidas que ainda disputa.

Assim, 76 pontos seriam suficientes para um clube chegar ao título da Série A 2020, mesmo que se utilizando os critérios de desempate, mas é impossível duas equipes chegarem a esta pontuação juntas pelo jogo Flamengo x Internacional em 21 de fevereiro, no Maracanã.

Isso porque o Atlético, terceiro colocado com 60 pontos, pode chegar aos 75 se vencer os cinco confrontos que ainda tem pela frente.

Projeções

O aproveitamento do líder Internacional, que é de 65,66%, projetado para as 38 rodadas, dá 75 pontos. O Colorado precisaria de três vitórias e um empate para alcançar esta marca, que é o máximo que o Atlético atinge, mas no caso de um empate entre eles, com qualquer pontuação, o Galo levará vantagem no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias.

Os 61,62% de aproveitamento do Flamengo, projetados para o final do Brasileirão, dão 70 pontos. Um indicativo de que se mantiver a campanha que teve até agora conquista nove dos 15 que ainda disputa. Usando o mesmo critério, o Atlético chegaria aos 69.

Nesta reta final, a análise é rodada a rodada, pois a quantidade de pontos em disputa é pequena (13,15% dos 114) e a diferença entre os clubes não é considerável, pois uma derrota, por exemplo, significa a perda de três pontos.

O que é quase certo é a saída do São Paulo, que passa por uma grave crise, que resultou na queda de Fernando Diniz, da briga pelo título após somar dois pontos nos 18 disputados em 2021. Com esta queda tão significativa, já está a sete de distância do Internacional.

O tricolor paulista já foi superado pelo Atlético, que entrou na 33ª rodada na quarta colocação. Agora o desafio é superar Flamengo e Internacional para reconquistar a taça do Brasileirão, que ganhou apenas em 1971.

A CLASSIFICAÇÃO

POS. CLUBE PG J V E D GF GC S A (%) 1º INTERNACIONAL 65 33 19 8 6 57 31 26 65.66 2º FLAMENGO 61 33 18 7 8 60 43 17 61.62 3º ATLÉTICO 60 33 18 6 9 58 41 17 60.61 4º SÃO PAULO 58 33 16 10 7 53 36 17 58.59 5º FLUMINENSE 53 33 15 8 10 48 40 8 53.54 6º PALMEIRAS 52 32 14 10 8 45 31 14 54.17 7º GRÊMIO 52 33 12 16 5 43 32 11 52.53 8º ATHLETICO-PR 45 33 13 6 14 31 31 0 45.45 9º CEARÁ 45 33 12 9 12 47 44 3 45.45 10º CORINTHIANS 45 32 12 9 11 39 38 1 46.88 11º SANTOS 45 32 12 9 11 44 44 0 46.88 12º ATLÉTICO-GO 45 33 11 12 10 34 38 -4 45.45 13º BRAGANTINO 44 33 11 11 11 46 39 7 44.44 14º VASCO 37 33 9 10 14 34 47 -13 37.37 15º BAHIA 36 33 10 6 17 38 54 -16 36.36 16º SPORT 35 33 10 5 18 26 44 -18 35.35 17º FORTALEZA 35 33 8 11 14 28 34 -6 35.35 18º GOIÁS 29 33 7 8 18 33 57 -24 29.29 19º CORITIBA 28 33 6 10 17 28 44 -16 28.28 20º BOTAFOGO 23 32 4 11 17 27 51 -24 23.96

O QUE FALTA PARA CADA INTEGRANTE DO G-4