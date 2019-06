Depois de uma campanha abaixo das expectativas em Roland Garros - caiu nas oitavas de final da chave de duplas -, o brasileiro Marcelo Melo iniciou nesta segunda-feira, (10) a temporada de grama no circuito profissional. Pela estreia no ATP 250 de Hertogenbosch, na Holanda, o tenista mineiro e seu parceiro, o polonês Lukasz Kubot, venceram a parceria formada pelo monegasco Romain Arneodo e pelo francês Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.



Cabeça de chave número 1 do torneio, Melo e Kubot agora esperam quem terão pela frente na próxima rodada, que já será pelas quartas de final. Os rivais serão os vencedores do confronto entre os holandeses Thiemo de Bakker e David Pel, convidados da organização, e o britânico Dominic Inglot e o norte-americano Austin Krajicek.



No tipo de piso que mais gostam de jogar, Melo e Kubot foram campeões em 2017 no torneio holandês, ano em que conquistaram o título de Wimbledon. Em 2018, chegaram às semifinais. Após a disputa em Hertogenbosch, os dois jogarão o ATP 500 de Halle, na Alemanha, e o Grand Slam em Londres, na Inglaterra.



Na temporada de saibro deste ano foram cinco torneios e um balanço positivo: foram 10 vitórias, com quartas de final no ATP 500 de Barcelona e nos Masters 1000 de Montecarlo e Madri, semifinal no Masters 1000 de Roma e oitavas de final em Roland Garros.

