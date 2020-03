O Cruzeiro terá um desfalque importantíssimo para a reta final da primeira fase do Campeonato Mineiro. Convocado pela seleção boliviana, o atacante Marcelo Moreno não encara a URT e é dúvida para o duelo com a Caldense.

O centroavante deve se apresentar ao combinado de seu país na próxima segunda-feira (16) para as duas primeiras jornadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, diante de Brasil, no dia 27, e Argentina, no dia 31.

Com isso, ele não enfrenta a URT, no dia 21, no Mineirão, e dificilmente ficará apto a encarar a Caldense, nem Poços de Caldas, em 1º de abril, mesmo dia em que retorna para o Brasil – mas sua presença não está descartada.

O técnico César Farias convocou 47 jogadores, pensando em escalar equipes diferentes para os dois primeiros compromissos das Eliminatórias.