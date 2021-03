O gol da vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, neste domingo (14), teve um gostinho especial a Marcelo Moreno. Ao balançar as redes aos 15 minutos do segundo tempo, o atacante chegou a 49 tentos com a camisa do Cruzeiro, ficando mais próximo de se tornar o maior artilheiro estrangeiro do clube.

Falta apenas um gol para o avante boliviano igualar o meia uruguaio Arrascaeta, autor de 50 bolas na rede pela Raposa e que ocupa o topo da lista.

“Cada vez que a gente faz um gol com a camisa do Cruzeiro é uma sensação muito boa. Eu preciso de mais um gol para ser o maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro. Estou correndo atrás disso. Corri atrás no ano passado, mas não foi um ano esperado”, destacou Moreno à TV Globo.

Além disso, Moreno deu fim a um incômodo jejum de gols. A última vez que anotou um tento foi no dia 30 de outubro de 2020, quando fez um nos 2 a 0 em cima do Paraná, pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro.

“A sensação de reencontrar as redes e ajudar meus companheiros é maravilhosa. Tomara que eu consiga fazer gols, sabendo que as coisas podem melhorar mais ainda”, completou.