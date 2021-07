Após o empate em 2 a 2 com o Londrina, nessa sexta-feira (30), pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro, o atacante Marcelo Moreno disse que o Cruzeiro precisa “acordar o quanto antes para a realidade do campeonato”.

Em seguida, pontuou, ao canal Premiere: “E não é por falta de esforço, é uma coisa que está vindo de fora, desde o ano passado, que a gente vai lutar contra. Tem que se unir. Tivemos uma conversa com a torcida, e assim foi o papo”.

Moreno está ciente de que subir para Série A não será tarefa fácil e que o hoje o Cruzeiro briga para não cair para a Terceira Divisão do Brasileiro. Porém, ainda exibe uma ponta de otimismo para uma volta por cima.

“É continuar trabalhando para sair dessa situação que a gente está”, sintetizou.

O próximo compromisso dos celestes será no dia 7 de agosto, às 11h, diante do Brusque, no Augusto Bauer.