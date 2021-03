Aos poucos, o atacante Marcelo Moreno vai recebendo suas oportunidades com Felipe Conceição. Após participar do triunfo por 2 a 0 sobre a URT, no último sábado (6), o boliviano deu novamente sua contribuição no empate em 1 a 1 com o São Raimundo (RR), nesta quinta (11).

O resultado garantiu a Raposa na segunda fase da Copa do Brasil. Embora ressalte que a vitória poderia ter vindo, o centroavante preferiu destacar o empenho de todo o time do Cruzeiro.

“Sem dúvida, nem sempre vamos conseguir fazer grandes jogos. Muitas vezes não estamos no dia certo. Hoje, acho que o campo prejudicou. Não é desculpa, mas poderíamos ter feito um jogo mais rápido. Porém o time está de parabéns, jogou bem. Não ganhamos, mas passamos, que é o mais importante”, disse ele à TV Cruzeiro.

O Cruzeiro volta suas atenções ao Mineiro, contra Athletic, no domingo (14), às 16h, no Mineirão. Já o adversário na segunda fase da Copa do Brasil será o América (RN).