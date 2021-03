Assim como o Cruzeiro, o centroavante Marcelo Moreno busca uma nova história. A reconstrução de uma carreira que teve com pontos mais altos sempre as passagens pela Toca da Raposa II, mas que neste retorno não teve sucesso até agora. E o clássico contra o América, neste domingo (21), às 16h, no Independência, pela quinta rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro, pode ter um significado importante nesta briga do boliviano. Isso porque ele está a dois gols de superar o uruguaio Arrascaeta como o maior artilheiro estrangeiro da história cruzeirense.

E o mais interessante é que o Coelho faz parte dessa história. Dos 50 gols marcados por Arrascaeta com a camisa celeste, oito (16%) foram em cima do América, em 12 clássicos, o que transforma o clube na sua maior vítima nas quatro temporadas em que esteve na Toca da Raposa.

No último domingo (14), Marcelo Moreno marcou seu 49º gol com a camisa do Cruzeiro na vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, no Mineirão No último domingo (14), Marcelo Moreno marcou seu 49º gol com a camisa do Cruzeiro na vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, no Mineirão

Por outro lado, Marcelo Moreno, que vive sua terceira passagem pelo Cruzeiro, enfrentará o América apenas pela segunda vez. Seu único clássico contra o Coelho foi a derrota por 2 a 1, em 29 de agosto do ano passado, no Mineirão, pelo turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

Números

Com 45 gols em 93 partidas somando os jogos de 2007/2008 e 2014, Marcelo Moreno retornou à Toca da Raposa no início do ano passado com uma média de 0,48.

Foi a grande aposta do clube no seu primeiro ano jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Com apenas três gols nos 32 jogos da temporada 2020, o boliviano teve uma média de 0,09. Foi quase uma bola na rede a cada 11 partidas.

Os 45 gols duas passagens anteriores, somados aos três da temporada 2020 e ao único de 2021, marcado na vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, no último domingo (14), no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, fizeram Marcelo Moreno chegar aos 49.

Apenas um gol separa o camisa 9 celeste de Arrascaeta, que tem 50. Na sua tentativa de uma nova história com a camisa cruzeirense nesta temporada 2021, sem dúvida que alcançar a marca de maior artilheiro estrangeiro da história do clube é um passo importante. E se for alcançado num clássico, de forma especial.