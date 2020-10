Durante a maior parte de sua extensa trajetória à beira do gramado, o técnico Felipão apostou na presença de um atacante de referência na armação das equipes.

No início de sua segunda passagem pelo Cruzeiro, o experiente treinador novamente utiliza esse expediente.

Mesmo em má fase, ainda sem conseguir corresponder às expectativas geradas desde que retornou à Toca da Raposa II, no início de 2020, Marcelo Moreno ganhou um voto de confiança de Luiz Felipe Scolari.

Após duas atuações discretas, diante do Operário-PR e do Náutico, o centroavante retribuiu à confiança de Scolari logo aos 50 segundos do duelo com o Paraná, nesta sexta-feira (30).

Ao se antecipar ao goleiro Marcos, depois de cobrança de falta de Régis, e desviar de cabeça para o gol, o boliviano quebrou um jejum de sete jogos sem balançar as redes pelo time celeste.

O tento anotado no Gigante da Pampulha abriu o caminho para o triunfo de 2 a 0 da equipe estrelada.

No intervalo da partida, o atacante fez questão de elogiar o experiente treinador da Raposa.

"Sempre importante ter um treinador que te transmite confiança, com a experiência que ele tem. A gente tem somado esses pontos que são importantes neste momento. O grupo está encaixando, está querendo. A gente ganha confiança e transmite isso. A mão do Felipão, com certeza, está fazendo a diferença ", disse Moreno, em entrevista ao canal Sportv.

Foi o quarto gol de Marcelo Moreno no ano, sendo o terceiro pela Raposa - todos na Série B - e outro pela seleção da Bolívia.