Com péssimo desempenho nesta terceira passagem pelo Cruzeiro, pois marcou apenas quatro gols nos 37 jogos disputados pelo clube em 2020 e 2021, no mesmo período o centroavante Marcelo Moreno tem desempenho totalmente diferente com a camisa da seleção boliviana. Nesta quinta-feira (3), ele disputou a sexta partida pela equipe considerando-se apenas as duas últimas temporadas, e marcou o sexto gol na vitória por 3 a 1 sobre a Venezuela, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Quando esses números são transformados em média, Marcelo Moreno, desde o ano passado, tem dez vezes mais gols com a camisa boliviana numa comparação com seu desempenho pela Raposa.

Marcelo Moreno comemora o primeiro dos seus dois gols sobre a Venezuela, nesta quinta-feira, em La Paz, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 Marcelo Moreno comemora o primeiro dos seus dois gols sobre a Venezuela, nesta quinta-feira, em La Paz, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

Desde seu retorno ao Cruzeiro, o centroavante tem média de 0,10. Pela Bolívia, a conta é muito fácil, pois tem o mesmo número de gols e jogos. Ele só não balançou a rede adversária, considerando-se os jogos a partir de 2020, em uma partida, a derrota de 2 a 1 para o Equador em 29 de março deste ano, em amistoso disputado em Guaiaquil.

Com os dois gols sobre a Venezuela, Marcelo Moreno assumiu a liderança provisória da artilharia das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, pois o confronto em La Paz abriu a sétima rodada.

Sem chances com o técnico Felipe Conceição, o jogador tem futuro incerto. Com certeza, um bom desempenho nas partidas da Bolívia pelas Eliminatórias e Copa América, que será disputada a partir do dia 13, no Brasil, deve fazer com que apareçam interessados no Marcelo Moreno da seleção boliviana, pois no do Cruzeiro, isso dificilmente acontecerá.