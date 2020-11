O Cruzeiro terá um desfalque certo no clássico com o América, na próxima quarta-feira (2), às 21h30, no Mineirão, pela 25 rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O atacante Marcelo Moreno recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Confiança-SE, nesta sexta, no Mineirão, e vai cumprir suspensão automática contra o Coelho.

Moreno perdeu a posição no time titular nos dois últimos jogos, sendo acionado no segundo tempo nos duelos com a Chapecoense e Confiança-SE.

Para compor o setor, o técnico Felipão optou por uma formação sem um atacante de referência, com o trio Airton, Rafael Sóbis e William Pottker.

Para atualizar centralizado, Luiz Felipe Scolari conta ainda com Thiago, Sassá e Zé Eduardo.

Sem mais desfalques por suspensão, Scolari terá apenas as ausências do volante Henrique o volante Henrique, que passou por uma cirurgia no menisco do joelho direito, em outubro, e o jovem meia-atacante Stênio, que passou por um procedimento no ombro esquerdo, em setembro.

Ambos já estão entregues à parte física, e a expectativa é de que também voltem a participar das atividades com o restante dos companheiros nos próximos dias.