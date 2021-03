De volta ao time titular do Cruzeiro no confronto com o Athletic, o meia Marcinho comemorou a vitória por 1 a 0, nesse domingo (14), resultado que colocou a Raposa em quarto lugar do Campeonato Mineiro (sete pontos) e dá mais tranquilidade para a semana cheia que o time terá.

No domingo (21), às 16h, no Independência, a equipe comandada por Felipe Conceição encara o América, que, antes de medir forças com os celestes, visita o Treze, no Presidente Vargas (PB), na quinta-feira (18), às 16h, pela Copa do Brasil.

“Muito importante a vitória (sobre o Athletic). Sabíamos da dificuldade. Graças a Deus conseguimos os três pontos. Agora é dar sequência; teremos uma semana cheia para trabalhar e poder fazer um bom jogo contra o América”, destacou Marcinho à TV Cruzeiro.

Ele enfatizou ainda um ponto positivo da Raposa neste começo de temporada e que vem sendo um dos diferenciais até agora.

“A união é um fator muito importante para nossa equipe. Estamos trabalhando firme, procurando ajudar da melhor maneira possível o trabalho do professor Felipe. Estamos fazendo um bom trabalho e teremos uma semana para fazer um bom clássico no domingo contra o América”, disse.

Marcinho trava uma disputa com Claudinho pela titularidade da equipe. O primeiro esteve entre os 11 principais nas duas rodadas iniciais do Mineiro (Uberlândia e Caldense) e também na quarta jornada (Athletic). O outro começou jogando diante da URT, pela terceira rodada do Estadual, e na estreia da Copa do Brasil, contra o São Raimundo.

Marcinho soma um gol em cinco partidas disputadas pelo Cruzeiro

Leia Mais:

Há um ano, Federação Mineira de Futebol anunciava a paralisação do Estadual por tempo indeterminado

Próximo adversário do Atlético, Coimbra demite Diogo Giacomini e terá auxiliar no comando na sexta