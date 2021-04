O Cruzeiro é vice-líder do Campeonato Mineiro, com 17 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase. Tudo azul? Não! É o que o meia Marcinho deixou claro em sua entrevista coletiva, nesta sexta-feira (16), na Toca da Raposa II.

O armador ressaltou que a Raposa ainda não está classificada e precisa de bons resultados diante de Pouso Alegre, neste domingo (18), às 11h, no Manduzão, e Patrocinense, no dia 25, às 16h, no Mineirão, para chegar à próxima fase e, quem sabe, surpreender a todos, como fez no primeiro clássico contra o Atlético.

"Temos mais dois jogos para conseguir resultados positivos, nos classificar à semifinal e ir para mata-mata para conseguir nosso objetivo que é ser campeão", destacou o atleta.

Vindo de cinco partidas sem perder e sem sofrer gols, sendo quatro vitórias consecutivas, o Cruzeiro vem encarando cada confronto como se fosse uma decisão, garante Marcinho.

"Temos um jogo com o Pouso Alegre e será difícil. Sabemos da dificuldade que é o Campeonato Mineiro. Precisamos conseguir um resultado positivo para nos classificar. Cada partida tem sua história. Domingo é mais uma decisão", disse.

Leia Mais:

Um dia após anunciar contratação do colombiano Yeison Guzmán, Cruzeiro justifica atrasos salariais

Invencibilidade, defesa sólida e aproveitamento alto: a reação do Cruzeiro pós-retomada do Mineiro

Falta 1 dia: Cruzeiro evita rebaixamento à Série B em 2011 com lavada histórica por 6 a 1