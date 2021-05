Com a camisa do Sampaio Corrêa, Marcinho marcou oito gols e contribuiu ainda com cinco assistências na última Série B do Brasileiro. No Cruzeiro, ao traçar sua meta para a próxima edição da competição nacional, o meia tem como expectativa superar esses números.

"Uma Série B especial para mim (referindo-se a de 2020). A gente bateu lá em cima, ficamos a três pontos do G-4 (o Sampaio, em sexto lugar, na verdade ficou a quatro do Cuiabá, quarto colocado). Feliz pelas minhas metas alcançadas. Espero fazer bem melhor no Cruzeiro neste ano, pela grandeza do clube, e conquistar nosso objetivo que é levar o time para a Série A", afirmou.

Até agora, no entanto, Marcinho não convenceu pelos celestes. Em 12 partidas, marcou apenas um gol e viu Rômulo ganhar a titularidade. Mesmo assim, faz um balanço positivo em seu início de trajetória na Toca, em uma posição que, segundo ele, é diferente daquela desempenhada na época do Sampaio.

"No ano passado eu jogava no meio-campo mais solto, sem tanta responsabilidade para marcação, e neste ano no Cruzeiro estou numa posição de adaptação e me adaptando bem. Estou bem melhor que no começo desses três meses. Espero que neste ano a gente possa dar muitas alegrias ao torcedor do Cruzeiro e conquistar nosso objetivo na Série B", disse.