O mais próximo que o lateral-direito Marcos Rocha passará da Cidade do Galo é na cidade natal - Sete Lagoas - para estas festas de fim de ano. O jogador de 30 anos está acertado com o Palmeiras, que precisa fechaar "apenas uma cláusula" do contrato de compra junto ao Atlético para a transferência ser concluída.

O Hoje em Dia apurou com pessoas ligadas ao camisa 2 vencedor da Copa Libertadores 2013 e Copa do Brasil 2014 que ele inclusive não estará presente na reapresentação do Atlético nesta quinta-feira (4), às 15h. O Galo receberá a volta de 21 atletas que ficaram emprestados para outras agremiações. Uns já definiram o futuro, e Rocha deve ser o próximo.

Com contrato até dezembro de 2019, ele será vendido ao Palmeiras por R$ 8 milhões, aproximadamente. O Galo já se antecipou a esta saída permanente trazendo Guga, do Avaí, por um preço similar ao que ganhará do atual campeão brasileiro.

Em contato com a reportagem, o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, comentou que a situação envolvendo a ida de Rocha à Academia de Futebol de forma definitiva está "em processo de espera".

Na virada do ano, o BID da CBF registrou a reativação do contrato de Marcos Rocha com o Atlético. Mas logo ele deverá ser quebrado para o jogador assinar com o Palmeiras.