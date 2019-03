O domingo foi premiado para o judô do Brasil no Grand Slam de Ecaterimbugo. Depois de passar em branco na sexta-feira e conquistar apenas uma medalha no sábado, o País subiu ao pódio cinco vezes no último dia de disputa. O destaque ficou por conta do ouro de Maria Suelen Altheman.



Na categoria para judocas com mais de 78kg, Maria Suelen brilhou. Por ippon, ela derrotou a israelense Raz Hershko e sua compatriota, Beatriz Souza, que ficaria com o quinto lugar. Também levou a melhor sobre a portuguesa Rochele Nunes, graças às três punições sofridas pela adversária.



Na decisão diante da francesa Anne Fatoumata M'Bairo, a brasileira precisou se superar. Depois de sair atrás com um wazari, ela buscou o empate e levou a disputa para o golden score. Nele, aplicou outro wazari, que lhe garantiu o triunfo e a medalha de ouro.



Mayra Aguiar também subiu ao pódio após disputar uma final, mas ficou com a prata na categoria até 78kg. Duas vezes medalhista de bronze em Olimpíadas, em Londres-2012 e no Rio-2016, ela garantiu o terceiro pódio em competições internacionais nesta temporada, após ser ouro no Grand Slam de Dusseldorf e prata no Aberto de Oberwart.



Para realizar este feito, Mayra passou por ippon por suas duas primeiras adversárias, a britânica Katie-Jemima Yeats-Brown e a japonesa Rika Takayama. Depois, eliminou a austríaca Bernadette Graf por wazari. Mas na equilibrada final diante da japonesa Mao Izumi, sofreu um estrangulamento e foi derrotada a seis segundos do fim.



O judô do Brasil ainda garantiu três bronzes neste domingo. Na categoria até 90kg, Rafael Macedo faturou sua primeira medalha em um Grand Slam. Depois de passar pelo russo Khusen Khalmurzaev e o italiano Nicolas Mungai e perder para o georgiano Beka Gviniashvili, ele derrotou o holandês Jesper Smink.



Os outros dois bronzes vieram na categoria para judocas com mais de 100kg. David Moura eliminou o mongol Temuulen Battulga e o russo Ruslan Shakhbazov, perdeu para o israelense Or Sasson e derrotou o austríaco Stephan Hegyi. Já Rafael Silva, o "Baby", bateu o russo Anton Brachev, caiu também para Or Sasson, mas se recuperou com triunfos sobre os russos Ruslan Shakhbazov e Anton Krivobokov.



Samanta Soares (78kg) e Eduardo Bettoni (90kg) perderam na estreia, enquanto Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Buzacarini (100kg) caíram na segunda luta. Assim, o Brasil fechou sua participação em Ecaterimbugo com seis medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e três de bronze.