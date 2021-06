Com seis jogadores convocados – sendo quatro deles titulares – para seleções e Keno ainda lesionado, o Atlético encara o Remo nesta quarta-feira (2), às 19h, no Baenão, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Será a chance de o clube alvinegro mostrar a força de seu plantel. Pelo menos, é o que garante o lateral-direito Mariano.

“O Atlético formou um elenco forte para se sobressair nesses momentos. Temos atletas à altura para suprir os convocados e o Keno, que está com uma lesão. Todos farão seu melhor para conquistar o objetivo”, afirmou o substituto de Guga, um dos jogadores do Galo chamados para defender a Seleção Olímpica – o outro é Arana.

E Mariano ressalta qual deve ser a postura do time mineiro nesta estreia pela Copa do Brasil. “A gente tem que ser inteligente. Estamos atuando fora de casa, e vamos jogar para ganhar, para frente, para conseguir nosso objetivo. Sabemos da dificuldade do Remo, mas estamos preparados e focados para este confronto”, comentou.

Isso não significa que será uma tarefa fácil. “Sabemos da dificuldade que é jogar aqui em Belém, pelo clima e pelo adversário também. O oponente vai dar o máximo para seguir na competição. Claro que nós também vamos fazer nosso melhor para conseguir nosso objetivo, que é a classificação”, disse.

Desfalcam o Atlético os convocados Guga e Arana (Seleção Olímpica), Alonso (Paraguai), Savarino (Venezuela), Vargas (Chile) e Alan Franco (Equador), além do lesionado Keno.

Mariano jogará na vaga de Guga, convocado pela Seleção Olímpica

