Dois dias após abrir o confronto de semifinal da Copa Libertadores com um 0 a 0 diante do Palmeiras, no Allianz Parque, o Atlético volta a pensar no Campeonato Brasileiro. Líder da Série A, o Galo vai enfrentar o São Paulo, neste sábado (25), às 21h, no Morumbi, pela 22ª rodada da competição.

Três dias depois de encarar o Tricolor Paulista, o Alvinegro fará o jogo da volta contra o Palmeiras, no Mineirão.

A Copa do Brasil, terceira frente em que os comandados de Cuca estão em ação, retorna no dia 20 de outubro, com o Atlético recebendo o Fortaleza, no Gigante da Pampulha, na primeira partida da semifinal.

Mesmo a um jogo de chegar à decisão da Libertadores, e com as demais competições se afunilando, o lateral-direito Mariano afirmou que as atenções do Galo estão voltadas para o duelo pelo Brasileirão.

"A gente vive jogo a jogo. O nosso jogo é o São Paulo. Não adianta pensar no Palmeiras, sendo que a gente tem o São Paulo antes. Estamos em primeiro no Campeonato Brasileiro, brigando por esse título também”, disse o jogador, em entrevista coletiva, nesta quinta, na Cidade do Galo.

Objetivos

Com 45 pontos, o Atlético lidera o Campeonato Brasileiro, sete pontos à frente do Palmeiras, vice-líder. Outro postulante ao título, o Flamengo aparece na terceira colocação, com 34 pontos e dois jogos a menos do que o Galo.

Diante desse cenário, Mariano ressalta a importância de conquistar um bom resultado no Morumbi, antes de voltar a penar na Libertadores.

"Nossa cabeça tem que estar neste jogo contra o São Paulo, sabendo que é um jogo difícil e que a gente vai enfrentar uma equipe bastante qualificada, mas estamos nos preparando para esse jogo. Com certeza, vamos buscar nosso objetivo em São Paulo, voltar para BH e, aí sim, pensar no Palmeiras".

