O duelo da noite desse domingo (4) foi especial para o lateral-direito Mariano. Na vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0, na Arena Pantanal, ele chegou à marca de 50 partidas pelo Atlético, juntando as duas passagens pelo clube.

O atleta chegou ao Galo para as disputas de 2008, mas teve uma passagem lembrada mais pelos problemas extracampo do que pelo que produziu dentro das quatro linhas. Foram 19 jogos realizados naquele ano com a camisa preta e branca.

Em 2020, retornou ao Atlético, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, porém, não se firmou entre os titulares. Ao todo, esteve presente em 11 confrontos na temporada passada.

Já pelas competições de 2021, Mariano acumula 20 duelos e um gol, o da vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, no Campeonato Mineiro.

A partida diante do Cuiabá foi a segunda consecutiva do atleta como titular, após a boa participação na goleada por 4 a 1 em cima do Atlético-GO. E, ao que parece, ele se manterá entre os 11 principais para o jogo desta quarta-feira (7), às 19h, contra o Flamengo, no Mineirão.