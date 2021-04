Dos 13 duelos disputados pelo Atlético na temporada, Mariano marcou presença em dez, a um de igualar o número de partidas pelo Galo no calendário 2020. E dessas atuações, as de maior destaque se deram contra o Athletic – em que anotou o gol da vitória por 1 a 0, pela última rodada da primeira fase do Mineiro – e o América de Cali – o triunfo por 2 a 1, na Libertadores.

No entanto, essa fase, considerada positiva até agora, não representa o ápice do atleta neste retorno ao Alvinegro. Para ele, o melhor ainda está por vir. “Me sinto feliz com o momento e pela série de jogos. Tiver uma maior sequência no Mineiro (nove confrontos em 11 jornadas) e agora uma oportunidade na Libertadores. É a sequência que tive”, sintetiza.

Ao mesmo tempo, sabe que continuar entre os 11 principais depende do técnico Cuca e também de uma evolução do próprio jogador dentro de campo.

“Vim para o Atlético para ajudar. No meu contrato não estava escrito que eu seria titular. Estou respeitando e vou respeitar o Cuca, assim como respeitei o Sampaoli, quando o Guga jogava. Aqui se ganha todos e se perde todos, é o Atlético. Estamos focados para entrar forte na Libertadores e no Campeonato Mineiro. E nosso foco é o jogo deste sábado”, destacou, referindo-se ao embate com o Tombense, pela ida das semifinais do Estadual.

Estilo de jogo

Enquanto Sampaoli utilizava uma linha defensiva de três homens, com o lateral-direito atuando mais como um zagueiro, algo que Guga já havia falado recentemente e Mariano reiterou nesta quinta-feira (29), Cuca arma a retaguarda alvinegra com quatro atletas.

A preferência de Mariano? O esquema do atual treinador. “Formação que eu estou mais acostumado a jogar; vinha atuando assim nos três anos que tive na Turquia, com uma formação de linha de quatro. (...) Fiquei quase dez anos fora do Brasil. Quando cheguei, o estilo do Sampaoli era bem diferente do que eu estava acostumado. O Cuca já usa um estilo o qual estou mais acostumado”, disse.