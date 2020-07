A vitória do Cruzeiro por 3 a 0 sobre a URT, no último domingo, teve, dentre outros gols, a marca registrada do zagueiro Marllon. O defensor, que fez seu segundo jogo com a camisa celeste, balançou as redes pela primeira vez e ajudou a equipe a conquistar os três pontos na retomada do Campeonato Mineiro após quatro meses de paralisação por causa da pandemia do coronavírus.

“Felicidade imensa poder jogar no Mineirão e fazer o meu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro no estádio em que eu mais fui durante a minha juventude. Em todas as oportunidades que eu tive, eu ia para o Mineirão e quando eu entrei ali, vestindo a camisa do Cruzeiro, tive uma sensação muito boa, uma felicidade imensa e melhor ainda fazendo gol e com vitória”, afirmou o zagueiro, que atuou nas categorias de base da Raposa, em 2008.

No dia seguinte à vítória em cima da URT o zagueiro fez elogios ao trabalho apresentado no Mineirão na 10ª rodada do Estadual.

“Muito importante para a gente, fiquei muito feliz pela vitória e pelo nosso desempenho. Não fizemos nada de diferente do que temos feito nos treinamentos. Fico agradecido pelo grupo e espero que a gente dê continuidade e que seja um ano vitorioso para nós”, comentou.

Com o afastamento do também zagueiro Léo, que como o Hoje em Dia antecipou no último sábado, testou positivo para Covid-19, Marllon deve seguir na equipe titular contra a Caldense, nesta quarta-feira (29), em Poços de Caldas, às 21h30.

Para se classificar às semifinais sem depender de outros resultados o Cruzeiro precisa vencer o time do Sul de Minas por três gols de diferença. Caso contrário terá que secar o arquirrival Atlético, que recebe o Patrocinense, no Mineirão.

“Sabemos que vai ser um jogo difícil e temos que ter paciência. Precisamos dos gols, mas independentemente de qualquer coisa a gente vai buscar o resultado positivo para nos dar confiança, dar confiança para a torcida. Importante para nós vai ser a vitória. Se vai ser meio a zero, 1 a 0, vamos buscar a vitória de qualquer forma e esperamos dar o nosso melhor dentro de campo”, analisou.