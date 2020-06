A jovem revelação do Atlético, o meia Marquinhos, tripudiou do Cruzeiro em uma live na internet. No canal "Tá Ligado" o jogador disse que não vê a hora do retorno dos jogos, para, também, assistir o rival na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

"E temos que voltar logo o futebol porque quero ver o Cruzeiro na Série B. Estou doido para assistir", zombou.

Os jogadores atleticanos já treinam na Cidade do Galo à espera de novidades quanto o retorno das partidas. Seguindo protocolo de segurança sanitária por causa da pandemia do coronavírus, os atletas estão desde a última terça-feira trabalhando a parte física, tática e técnica no CT.

"A gente tem que se preparar. Quando voltar, vai ser muito jogo mesmo. Só de imaginar, o cara já olha pra perna e já dá aquela... "Vai correr demais". Tem ainda o Brasileiro, as finais do Mineiro. Vai complicar", ressaltou Marquinhos.

Apesar da pouca idade, apenas 20 anos, Marquinhos já provocou o rival em outra ocasião. Quando foi emprestado e vestiu a camisa da Chapecoense, o jogador escolheu usar o número 92 em alusão à goleada alvinegra por 9 a 2 em cima do então Palestra Itália, que depois virou Cruzeiro. O placar "mais dilatado" do clássico aconteceu em 1927.