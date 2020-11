O surto de Covid-19 que atingiu de forma intensa a vida do Atlético na última semana fez mudar a vida de um atleta das categorias de base do alvinegro. Aos 20 anos, o lateral-direito Talison Ruan da Silva precisou assumir a titularidade da posição e, apesar da derrota para o Athletico-PR, foi alvo de elogios de grande parte da mídia e também da Massa. Ele, inclusive, também teve o contrato prorrogado pela diretoria.

Natural de Araguaína, Tocantins, o Marreco - apelido que ganhou dos companheiros na Cidade do Galo - chegou ao clube em 2016 para integrar à equipe Sub-17. Na base atleticana, fez 109 partidas e anotou três gols.

Conhecido pela força física e pela qualidade nas investidas ao ataque, Talison foi titular na maioria dos jogos realizados antes de chegar ao time principal. Com Guga diagnosticado com o novo coronavírus e Mariano no Departamento Médico devido a uma lesão muscular, o tocantinense ganhou os holofotes e deverá ser o titular de Leandro Zago neste domingo (22) contra o Ceará. Curiosamente, ele e o adversário deste fim de semana fazem aniversário no mesmo dia: 2 de junho.

Durante a semana, ele teve o contrato prorrogado até fevereiro de 2021, como informou o portal Fala Galo. Talison pertence ao PSTC, do Paraná, e o Atlético tem a opção de, ao término do vínculo de empréstimo, optar pela compra (opção de dois anos). Os valores, contudo, não foram revelados.

O Galo encara o Vozão, neste domingo, a partir das 16h, no Castelão. O duelo em Fortaleza será válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.