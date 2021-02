O Atlético encerrou o Brasileirão dono do segundo sistema ofensivo mais positivo, com 64 gols, quatro a menos que o Flamengo. Trinta e três desses tentos (ou seja, mais da metade) tiveram assinatura dos atacantes alvinegros. Keno foi o artilheiro do time na competição, com dez gols, mas outro atleta chama atenção sob outro aspecto.

Marrony é quem terminou o torneio com o melhor rendimento entre os avantes do Galo, considerando o tempo que precisa estar em campo para anotar um gol. Segundo estatísticas do SofaScore, o camisa 38 necessitava, em média, de 210 minutos para balançar as redes uma vez na Série A.

Neste sentido, Sasha possui o segundo melhor desempenho: é como se ele anotasse um tento a cada 230 minutos. Keno é o terceiro, com um gol a cada 256 minutos.

Confira abaixo o desempenho de cada atacante do Galo no Brasileirão

Keno

33 jogos

78 minutos por jogo

10 gols

1 gol a cada 256 minutos

Sasha

34 jogos

61 minutos por jogo

9 gols

1 gol a cada 230 minutos

Savarino

32 jogos

75 minutos por jogo

7 gols

1 gol a cada 344 minutos

Marrony

32 jogos

33 minutos por jogo

5 gols

1 gol a cada 210 minutos

Vargas

16 jogos

63 minutos por jogo

2 gols

1 gol a cada 507 minutos

Sávio

8 jogos

20 minutos por jogo

0 gol

Tardelli

3 jogos

32 minutos por jogo

0 gol

FONTE: SOFASCORE