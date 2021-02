Recentemente alvo do Valladolid, da Espanha, o atacante Marrony ainda busca se firmar como titular do Atlético. Acionado por Jorge Sampaoli, geralmente com as partidas já em andamento, o jovem de 22 anos fez apenas quatro partidas completas (do início ao apito final) pelo alvinegro desde que foi contratado.

Presente em 35 jogos do Atlético na temporada 2020, o atacante foi o entrevistado desta quinta-feira (11) na Cidade do Galo. Sobre o interesse do time espanhol, rechaçado pela diretoria alvinegra, preferiu não render o assunto.

“Teve esse assunto (proposta para o futebol europeu), mas nosso foco no momento é só aqui, todo mundo sabe que estamos passando por um momento que temos que focar ao máximo. Se um dia isso acontecer será um sonho, uma grande oportunidade, mas meu foco é apenas no Galo”, disse.

Questionado sobre a relação com o técnico argentino, que já o experimentou até na lateral esquerda durante os treinamentos, o atacante garante ser o melhor possível e, principalmente, de muito aprendizado.

“O dia a dia é muito bom, ele (Sampaoli) consegue dar total apoio a todos, tenta tirar o máximo de cada jogador, foi muito importante para mim. Vejo que evoluí bastante, toda comissão me dá todo suporte para fazer tudo que eles pensam de mim. Eles são muito importantes na minha caminhada”, finalizou.