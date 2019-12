As atuais campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram neste domingo (8), a medalha de prata, na classe 49erFX, no Mundial de Vela, disputado em Auckland, na Nova Zelândia. da classe. O ouro, pelo segundo ano consecutivo, ficou com a dupla holandesa Annemiek Bekkering e Annette Duetz. As dinamarquesas Ida Nielsen e Marie Olsen levaram a medalha de bronze.

As brasileiras, já classificadas para a Olimpíada de Tóquio 2020, lideravam a competição até a regata do último sábado (7), quando foram ultrapassadas pela dupla holandesa. Esta é a quinta vez que Martine e Kahena sobem ao pódio do Mundial, cuja primeira edição foi em 2013. Na época, em Marseille (França), Martine e Kahena também foram vice-campeãs; no ano seguinte, em Santander (Espanha), faturaram o ouro; em 2015, em Buenos Aires (Argentina) voltaram a conquistar a prata, assim como no Mundial de 2017, em Matosinhos (Portugal).

Outros brasileiros

Na classe 49er Marco Grael e Gabriel Borges terminaram na 19ª colocação. Pelo quinto ano seguido, os vencedores foram os australianos Peter Burling e Blair Tuke.

As outras duas duplas brasileiras competiram na classe Nacra 17: Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino finalizaram em 11º lugar, e João Siemsen e Isabel Swan,em 16º lugar. Os campeões foram Vittorio Bissaro e Maelle Fracari, da Itália.





