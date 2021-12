Centenas de torcedores do Galo empurram a equipe na Arena da Baixada, rumo ao bi da Copa do Brasil

Centenas de torcedores do Atlético empurram a equipe comandada pelo técnico Cuca na Arena da Baixada. Com a bola já rolando, o Galo sabe que será bicampeão da Copa do Brasil mesmo se perder para o Athletico-PR por até 3 gols de diferença.

Gritos, cânticos e muito otimismo marcaram as horas que antecederam a partida na capital paranaense. Embora sejam minoria, os torcedores do time mineiro não deixaram de fazer festa com a proximidade de mais um título em 2021.

Nesta temporada, o Galo já foi campeão do Campeonato Mineiro e do Brasileirão, encerrando um jejum de 50 anos sem vencer a principal competição do futebol nacional.