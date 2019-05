O jogo era Flamengo x Athletico Paranaense, mas uma chamada da TV Globo sobre matéria investigativa que será veiculada no programa Fantástico, neste domingo, a respeito da situação financeira e supostas transações irregulares do Cruzeiro - detalhes apurados pelo programa dominical global - chamou a atenção de todo o Brasil e movimentou intensamente as redes sociais.

“Hoje o Fantástico fala de um clube que dá muitas alegrias aos torcedores, o Cruzeiro. Mas, o que acontece fora de campo preocupa. O Fantástico teve acesso aos documentos que mostram dívidas de meio bilhão de Reais e várias transações irregulares”, anunciou o narrador Gustavo Villani durante o jogo no Maracanã.

Como a repercussão antes da veiculação da matéria foi enorme, a diretoria do Cruzeiro se antecipou e publicou no site oficial do clube uma nota oficial.

No texto, publicado em primeira pessoa, o presidente Wagner Pires de Sá atribuiu o momento de turbulência aos entreveros políticos existentes nos bastidores do clube entre posição e oposição.

“Primeiramente, lamento que a última eleição presidencial ainda não tenha acabado para alguns indivíduos. Adversários derrotados no pleito têm insistido, nos bastidores, em tentar tumultuar o ambiente do Cruzeiro, com o auxílio de um pequeno grupo, plantando notícias junto a alguns profissionais da mídia nacional, que infelizmente têm acreditado em tais conteúdos”, diz parte do “pronunciamento”.

A reportagem investigativa do programa Fantástico irá ao ar na noite deste domingo, na TV Globo.

Durante o jogo contra a Chapecoense, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, dentre os dirigentes do clube estiveram no Independência o presidente Wagner Pires de Sá, o vice-presidente de futebol Itair Machado e o diretor de futebol Marcelo Djian.

Leia na íntegra a nota oficial publicada pelo Cruzeiro

“Nação Azul,

Me dirijo a vocês para me manifestar em nome do Cruzeiro Esporte Clube, de forma antecipada e imediata, a respeito de uma matéria realizada pelo Grupo Globo, que será exibida na noite deste domingo, 26 de maio de 2019, no programa Fantástico, conforme chamada realizada pela emissora durante a exibição da partida Flamengo x Athletico.

Primeiramente, lamento que a última eleição presidencial ainda não tenha acabado para alguns indivíduos. Adversários derrotados no pleito têm insistido, nos bastidores, em tentar tumultuar o ambiente do Cruzeiro, com o auxílio de um pequeno grupo, plantando notícias junto a alguns profissionais da mídia nacional, que infelizmente têm acreditado em tais conteúdos.

Nossa gestão assumiu o Clube de forma oficial no início do ano de 2018 com a maior e mais absurda e delicada dívida de sua história. No entanto, a nossa diretoria não tem medido esforços e já vem exercendo uma política de contenção de gastos, e tem trabalhado em um grande projeto de planejamento para tentar equacionar as dívidas do Cruzeiro.

Todas as perguntas enviadas pela reportagem do Grupo Globo, nesta semana, foram prontamente respondidas aos jornalistas, dentro do prazo pedido pelos mesmos, atendendo ao deadline da matéria.

Atualmente, o Cruzeiro possui 14 conselheiros que formam uma oposição. Nós apuramos que um deles teve acesso a documentos sigilosos e os divulgou de maneira proibida para o público externo, mesmo em se tratando de registros de cunho interno, de uma entidade privada.

O intuito deste comunicado não é, em momento algum, o de atrapalhar a veiculação da reportagem prometida pela emissora para a noite deste domingo. Mas, sim, o de tranquilizar a Nação Azul, aos verdadeiros cruzeirenses, reforçando nosso compromisso de tratar as coisas do Clube com a maior transparência e responsabilidade possível, dentro e fora das quatro linhas, pois, reforço, assumimos a instituição sabendo da constrangedora situação financeira do Clube.

Reitero minha lamentação em relação ao comportamento ressentido destes alguns indivíduos que se dizem cruzeirenses, mas que, na verdade, pensam apenas em seus benefícios próprios, colocando os aspectos político e pessoal acima de qualquer sentimento em relação ao Clube.

A atual diretoria quer apenas fazer o nosso trabalho em paz e recolocar o Cruzeiro nos trilhos, consertando diversos erros, alguns que ultrapassam os limites da absurdez, cometidos pela gestão passada.

Em nome da transparência e da lisura que o Cruzeiro merece ser tratado e nossa torcida merece ser informada, decidimos nos manifestar de forma imediata.

Atenciosamente,

Wagner Pires de Sá

Presidente do Cruzeiro Esporte Clube