Quando você faz um jogo de sete dezenas na Mega-Sena, que tem o valor de R$ 31,50, tem 1 em 7.151.980 de chances de acertar os seis números sorteados e faturar o prêmio principal da loteria. Isso é menos do que a metade de probabilidades que tem o América de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

A goleada de 4 a 0 sobre o Vitória, no último sábado, no Independência, deixou o América com chances de 1 em 16 milhões de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro A goleada de 4 a 0 sobre o Vitória, no último sábado, no Independência, deixou o América com chances de 1 em 16 milhões de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro

“As chances de o América não subir para a Série A, com os 66 pontos que já tem, é de 1 em 16 milhões. As probabilidades são de 99,999999%, quer dizer, podemos considerar 100%”, revela Gilcione Nonato da Costa, um dos responsáveis pelo site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Em toda a história da Série B por pontos corridos, com 20 clubes, iniciada em 2006, só uma vez 66 pontos não foram suficientes para se alcançar o acesso.

Isso aconteceu em 2012, quando o Vitória foi o quarto colocado com 71 pontos, mesma marca alcançada pelo São Caetano, que ficou em quinto por ter uma vitória a menos.

Depois disso, a maior marca do acesso foi registrada em 2015, quando o Náutico foi o quinto colocado, com 63 pontos, Neste ano, o Américo subiu para a Série A com a quarta colocação na Série B, com 65 pontos.