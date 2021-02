Na briga do título do Campeonato Brasileiro, o Atlético está próximo de garantir uma vaga na próxima Copa Libertadores. De acordo com o site Probabilidades no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o atual cenário dá 100% de chances de o Galo disputar a próxima edição do torneio da América do Sul.

O Alvinegro ocupa a segunda colocação na classificação, com 60 pontos, a cinco do Internacional, que lidera a competição.

O Atlético pode perder uma posição nesta segunda-feira (1º), caso o Flamengo, que tem 58 pontos, vença o Sport, em duelo que vai ser realizado às 20h, na Ilha do Retiro.

O regulamento do Brasileiro prevê que os seis primeiros colocados se classificam para a Libertadores, com os quatro melhores entrando direto na fase de grupos, e o 5º e o 6º tendo que disputar as fases preliminares do torneio.

Entretanto, caso o Palmeiras, campeão da Libertadores no último sábado, permaneça no G-6 até o final do campeonato, o sétimo colocado passa a ter direito a uma vaga. Atualmente, o Verdão é o sexto colocado, com 52 pontos.

G-8

Uma outra combinação de resultados pode fazer com que o Campeonato Brasileiro tenha até um G-8. Isso acontecerá se o Grêmio, atual sétimo colocado, com 52 pontos, vencer a final da Copa do Brasil, justamente sobre o Palmeiras.

Em caso de título da equipe gaúcha, e com ambos terminando o Brasileirão entre os sete primeiros, o oitavo colocado, hoje o Athletico-PR, com 45 pontos, herdaria uma vaga na próxima Libertadores.

Campeão em 2013, o Atlético disputou a Libertadores pela última vez em 2019, Na ocasião, com uma campanha irregular, o Alvinegro foi eliminado ainda na fase de grupos.

Chances de título

Ainda de acordo com os matemáticos da UFMG, o Galo tem atualmente 8,5% de chances de título. Já o Inter, embalado pela sequência de nove vitórias seguidas, aparece com 84% possibilidades de levantar a taça. O percentual do Flamengo é 6,6%. Esse número pode aumentar em caso de vitória do time carioca sobre o Sport.