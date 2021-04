Presente nas oito partidas que o Cruzeiro já disputou nesta temporada – sendo sete pelo Mineiro e uma pela Copa do Brasil –, o volante Matheus Barbosa se mostra mais adaptado ao elenco que a Raposa vem montando neste início de temporada e afirma que o time celeste vai melhorar consideravelmente daqui para frente.

Esta evolução, para ele, já vem acontecendo. E um novo passo será dado nesta quarta-feira (7), às 17h30, contra o Coimbra, no Independência, pela oitava rodada do Estadual.

“Será um jogo difícil. (O Coimbra) está em 11°, então é um time que vai dar a vida para sair dessa situação. E a gente também vai dar a vida para se manter no G-4. Acredito que o time está numa evolução boa. Estamos focados para conseguir os três pontos”, afirmou.

“Acredito que é notório que a gente vem crescendo a cada confronto. Estamos controlando mais o jogo, sofrendo menos. Claro que os adversários também criam, porque têm qualidade. Mas creio que logo estaremos 100% para dar alegrias à torcida”, completou.

Posicionamento

Um dos reforços do Cruzeiro para esta temporada, Barbosa foi titular em sete duelos e entrou no decorrer de um. A cada dia, vem tentando assimilar as ideias implantadas por Felipe Conceição e crê estar correspondendo dentro de campo, por vezes atuando de forma mais avançada.

“Sei que não cheguei ao meu ideal aqui nos primeiros jogos. Estava me adaptando a uma nova função e a um novo estilo de jogo. Venho crescendo a cada partida. Isso passa muito pela confiança que o professor e o próprio grupo tem me passado. O Felipe (Conceição) tem me dado conselhos de posicionamento e infiltração e acreditado no meu potencial”, comentou.