Que melhor maneira de estufar as redes pela primeira vez por um clube! O gol de Matheus Barbosa, o primeiro dele com a camisa celeste, rendeu ao Cruzeiro a classificação à terceira fase da Copa do Brasil.

Não à toa, o tento da vitória por 1 a 0 em cima do América-RN, nessa quarta-feira (14), na Arena das Dunas, foi bastante comemorado pelo meio-campista da Raposa.

Um gol que o atleta fez questão de dedicar ao técnico Felipe Conceição, que mostrou o caminho para o volante ir às redes.

“Mérito do professor. Ele me mostrou um vídeo no intervalo. Fiz o que ele me pediu. E o (Felipe) Augusto atravessou bem a bola. Fui feliz em fazer o gol, e conseguimos a classificação”, disse.

Barbosa e o Cruzeiro agora se preparam para o duelo de domingo (18) com o Pouso Alegre, às 11h, no Manduzão, pela décima rodada do Campeonato Mineiro.