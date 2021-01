Nome importante na conquista do acesso à Série A do Brasileiro e na ótima campanha na Copa do Brasil, ajudando o América a chegar às semifinais do torneio mata-mata, o goleiro Matheus Cavichioli renovou o vínculo com o Coelho até dezembro deste ano.

“Fico muito feliz e satisfeito por ficar, por estar incluso no projeto 2021. O América é grande demais e tende a crescer ainda mais. Desde que cheguei ao clube, vi várias coisas que já eram boas sendo melhoradas. Espero, portanto, fazer uma temporada, no mínimo, melhor que a anterior. Fico muito grato por permanecer”, declarou.

O goleiro chegou ao clube durante a disputa da Segunda Divisão e não demorou muito para assumir a titularidade, já na terceira rodada, contra o Operário-PR, no Independência.

Desde então, acumula 40 partidas, sendo 31 pela Série B e nove pela Copa do Brasil, e sofreu 28 gols. Em 2021, fará novas estreias no Coelho, pelo Campeonato Mineiro e pelo Brasileirão. E espera corresponder novamente.

“O América tem jogado várias Séries A nos últimos anos. Então, a expectativa é muito boa. Podemos sonhar alto, acreditar em uma grande campanha. Em 2020, fomos responsáveis por levar o América a uma semifinal de Copa do Brasil. Então, por que não sonharmos em brigar forte também na Série A?”, disse.