O América fez um bom jogo e alcançou um empate com o Palmeiras, em 1 a 1, em pleno Allianz Parque, nessa quarta-feira (23), pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. Um resultado importantíssimo e que mantém o alviverde mineiro firme e forte na briga por uma vaga na decisão.

Mesmo assim, o goleiro Matheus Cavichioli acredita que a situação poderia ter sido ainda melhor.

"Melhor seria se ficasse no 1 a 0, tivemos um descuido. Mas vamos para lá (Independência) empatados. Estamos felizes por termos feito esse jogo contra outro gigante do futebol nacional”, ressaltou o arqueiro, referindo-se ao fato de o América ter aberto o placar com Ademir e cedido o empate (gol marcado por Gustavo Gómez).

Antes de encarar o Verdão no duelo decisivo por uma vaga na final, no próximo dia 30, no Independência, o Coelho enfrenta o CRB, no sábado (26), às 18h30, também no Horto, pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro.

“Agora vamos virar a chave para a Série B, e depois desse jogo viramos a chave para a Copa do Brasil. Graças ao coletivo, nossa individualidade aparece. A gente fica na responsabilidade de fazer parte disso. Temos um time forte e preparado", disse o goleiro, à TV Globo.